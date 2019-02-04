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اطلق فندق سيمفوني ستايل الكويت، احدى فنادق مجموعة راديسون كوليكشن، ليالي الباربكيو في شوكو كافيه آند غاردن خلال حفلٍ مميّز أقيم بحضور ممثلي عن وسائل الإعلام إضافة إلى كبار المسؤولين الإداريين ضمن أجواء عامرة بالطعام الشهي والأنغام العذبة للموسيقى الحيّة. حيث جسدت الأمسية أولى هذه الليالي الساحرة التي سترحب بالضيوف كل يوم سبتٍ من الساعة 5 عصراً حتى 11 مساءً لتتيح لهم قضاء أجمل الأوقات بأسعارٍ مقبولة.

وشهد الحفل تقديم مجموعة من الأطباق العالمية والمحليّة الباردة والساخنة والمحضّرة بعناية من أجود المكونات، إضافةً إلى أطباق الشواء اللذيذة وتشكيلة واسعة من المأكولات البحريّة الشهيّة التي قدّمها الطهاة من محطات الشواء الحية.

ويَعدُ فندق سيمفوني ستايل الكويت ضيوفه بقضاء ليالٍ لا تُنسى في شوكو كافيه آند غاردن، حيث يمكنهم التلذّذ بما يفضّلون من بين 10 أصناف مختلفة من السلطات إضافة إلى كمية غير محدودة من أطباق الشواء. فضلاً عن مشروب مجاني من الشاي الفاخر المقدّم في الأكواب الزجاجية التقليدية أو القهوة العربية الأصيلة.

