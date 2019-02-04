loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

عناق حار بين نوال الكويتية وأحلام بعد التصالح


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه الفنانتان الخليجيتان أحلام ونوال الكويتية، وهما تحتضان بعضهما في الشارع في أول لقاء لهما بعد التصالح.
وظهرت أحلام تحتضن نوال الكويتية في الفيديو بشدة، والأخيرة كذلك في لقاء حميم جمع بينهما، أزال الخلاف الذي حدث بينهما وتناقلته وسائل الاعلام.
يذكر أن خلاف أحلام مع نوال الكويتية، بعد تغيير لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير «ذا فويس» في موسمه الأخير، إذ تم استبدال أحلام بـنوال، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار في اللحظات الأخيرة وتعود أحلام إلى اللجنة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة