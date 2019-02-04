آخر النهار

بمناسبة تولي صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم واحتفالا بالاعياد الوطنية وتحت رعاية وحضور الشيخ صباح جابر المبارك. احيت الفرقة النسائية الكويتية حفلا فنيا موسيقيا على مسرح مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وحري بالذكر ان الفرقة يقودها كل من ماجدة الدوخي ودوخي الدوخي ومحمد الرويشد . وقد قدمت الفرقة فعاليتها بمشاركة فرقة الكويت للتراث وحظي العرض بالاشادة والتقدير من لدن راعي الحفل والعديد من الفنانين والاعلاميين الذين حضروا الحفل .

من جانبه، شدد مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك علي الريس على أهمية الحفل الذى يأتى مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وفي مقدمتها الاحتفال بتولي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد سدة الحكم وأيضا الاعياد الوطنية . كما أشاد الريس برعاية الشيخ صباح جابر المبارك والذي يمثل الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الرشيدة بالفنانين المبدعين من أبناء الكويت الغالية . كما وصف الريس الحفل والفرق المشاركة بأنها نموذج متميز للمبدعين الكويتيين من الجنسين بالاضافة للخبرة العريضة في التعامل مع الاعمال التراثية الكويتية الاصيلة .

