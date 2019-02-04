آخر النهار

تشارك اليوم الناقدة د. نرمين الحوطي أستاذ النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية في معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تقدم ورقة بحثية في ندوة عن المسرح العربي بمشاركة مسرحيين وأكاديمين عرب من بينهم الناقدة البحرينية زهراء المنصور، ومن الأردن هناء البواب، ومن مصر كل من د.أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، د. سامح مهران، والمخرج ناصر عبدالمنعم. وتقام الندوة من الخامسة إلى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وعبرت الحوطي عن سعادتها بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خصوصًا أن هذه الدورة تحتفل باليوبيل الذهبي ومرور نصف قرن على انطلاقه. كما إنه يقام للمرة الأولى في مقره الجديد بالقاهرة الجديدة.

وأضافت: معرض القاهرة للكتاب هو ملتقى الأدباء والمبدعين العرب.. ويحظى أيضًا بمشاركة واسعة جدا من دور النشر العربية والأجنبية ومن مبدعين ومفكرين أجانب.. ومئات الآلاف من العناوين ويزوره الملايين من الجمهور سنويًا. وبالتالي فنجاحه ليس نجاحًا لمصر فقط بل هو نجاح للثقافة العربية.

