آخر النهار

الرعاية والدعم اللذان يقدمهما النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس الفخري لجمعية الفنون التشكيلية الشيخ ناصر صباح الأحمد يمثلان إحدى مفردات التميز والدافع الحقيقي وراء تلك الاستمرارية الثرية بالعطاء والتي يتواصل نبضها على مدار العام.

نتوقف في هذه المحطة، عند تلك الرعاية من لدن الرئيس الفخري للجمعية الشيخ ناصر صباح الأحمد مع انطلاقة مهرجان الكويت الثالث عشر للإبداع التشكيلي والذي بات موعداً متجدداً مع أبرز وأهم نتاجات صناع الفن التشكيلي في كويتنا الغالية، فنحن أمام رعاية مقرونة بالتوجيه والاهتمام، ودعم مطرز بالفهم الحقيقي لمكانة المبدع التشكيلي، فنحن أمام قامة شامخة لطالما اقترن اسمها بالاهتمام البالغ بالفنون الإبداعية، ويمتلك رصيده الضخم من المقتنيات التي ترسخه كأحد الرموز في هذا المجال.

رعاية نعتز بها، واهتمام نفخر به، ودعم جعل هذا الصرح الثقافي ينطلق بعيداً، عبر رموزه ومبدعيه وأجياله.

ومع انطلاقة الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الكويت للإبداع التشكيلي، نحن اليوم أمام قفزة كبرى لمجموعة المشاركات والتي تحمل بصمة أبناء الجمعية الذين يعون أهمية هذا الموعد وهذا المهرجان لأنه يقترن باسم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - وأيضاً برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

فما أروعه من موعد.. وما أهمه من مهرجان.. وأجلها من رعاية كريمة.

وعلى المحبة نلتقي

