آخر النهار

نجاح تلو الآخر مازالت تحققه مسرحية «سبيليات إسماعيل» التي صُنِعت في معمل أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا»، هذا العمل المونودرامي الذي سبق له أن أحرز جوائز عديدة في المحافل المحلية أو العربية على حدّ سواء، حيث كانت محطته الأخيرة مشاركة له قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان «مراكش الدولي للمونودرام المسرحي» بالدورة الرابعة.

الملفت في هذا المهرجان أنه يخلو من الجوائز والهدف منه تقديم الابداع الحقيقي بكل أريحية بعيداً عن الخوف من الفشل وعدم الحصول على جائزة ما، كما أنه أيضاً ربما يكون المهرجان الوحيد النسائي، كونه يسمح فقط للممثلات باعتلاء خشبة المسرح، باعتبار أن المرأة هي منبع الحرية والجمال.

وبالعودة إلى مسرحية «سبيليات إسماعيل» هذا النص الجميل الذي قامت بإعداده فارعة السقاف عن رواية «السبيليات» للراحل الروائي اسماعيل فهد اسماعيل، متصدياً لاخراجه رسول الصغير أما نجمته فهي شيرين حجي، فقد استندت إلى أحداث وشخصيات تاريخية حقيقية حول فكرة البناء والإصلاح ضد الهدم والتخريب، حيث تدور القصة باختصار حول امرأة عراقية تدعى أم قاسم اضطرت للخروح من قرية السبيليات التي تقع في الجنوب العراقي والمحاذية للحدود الإيرانية العراقية وذلك بسبب الحرب آنذاك، لكن خلال الرحلة يموت الزوج الذي كان قد أوصى زوجته بدفنه في مسقط رأسه، فتصرّ على تنفيذها مهما كان الثمن، لكن أولاده يرفضون العودة للقرية بسبب الحرب القائمة، فقاموا بدفنه حيثما وصلوا، لكن أم قاسم لا تخضع وترضى بالواقع، فتتركهم عائدة إلى القرية بعد مرور عامين من الزمن، وهناك تواجه ظروف الحرب المريرة ومعاملة الجنود السيئة في سبيل حصولها على موافقة منهم لدفن زوجها، وفعلاً مع إصرارها حققت مبتغاها ونفّذت وصية زوجها.

رؤية اخراجية متقنة رسمها الصغير ونص محبوك باحترافية كتبته السقاف وأداء مسرحي جميل قدمته حجي، اجتمعوا سوياً وقدموا نكهة فنية مختلفة وفريدة من نوعها، فكانوا بذلك سبباً مقنعاً لفت الأنظار نحو «سبيليات إسماعيل» ليكون صاحب العرض المميز بعدما أختير من قِبل وفد الجزائر ضيوف المهرجان وترشيحه للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان «الجزائر الدولي للمونودراما» في دورته القادمة، رغم وجود عروض مونودرامية أخرى ذات قوة متنوعة بأفكارها وإبداعها جاءت من دول مختلفة - يمكن القول أنها جمعت ثلاث قارات- هي فرنسا، اسبانيا، المغرب، تونس، قطر، السويد والأردن. وفي هذا الشأن، صرحت الفنانة شيرين حجي معبرة عن سعادتها بهذه التجربة والانجاز الذي حققته وسط وجود عروض أخرى قوية، بالقول: «سعيدة بهذه التجربة الفنية المسرحية التي تعلمت منها الكثير واكتساب خبرات من دول متنوعة قادمة من ثلاث قارات، وفعلاً هذا الأمر هو الذي نحتاجه دائماً نحن المسرحييون لصقل موهبتنا والتطوير من أدائنا، كما أنه من شأنه يخلق روح المنافسة العالية والشريفة فيما بيننا». وتابعت حجي، موضحة سبب تسمية المهرجان «مونودراما»، بالقول:» في بداية الأمر استغربت نوعاً ما من اسم المهرجان بأنه (مونودرام) وليس (مونودراما)، حينها أخبروني أن الكلمة تنقسم الى شقّين، الأول منها (مونو) ويعني واحد، أما الشق الثاني (دام) تعني المرأة أو الممثلة الواحدة، ومن هذا المنطلق فإن المهرجان يسمح للممثلة فقط باعتلاء خشبة المسرح وتقديم ابداعها بكل حرية».

وحول مشاركة أحد طلبة «لوياك» في ورشة الارتجال هناك، قالت: «اعتدنا في (لابا) بأن ندعم جميع الطاقات الشبابية ومنحها كل الفرص لتطوير من ذاتها، لهذا ذهب معنا إلى المهرجان أحد الطلبة المتميزين في (لابا) ويدعى سلمان المطيري، حيث سنحت له فرصة الالتحاق هناك بورشة الارتجال التي قدمها نخبة من فناني السويد، فكان الطالب الكويتي الوحيد وسط 24 طالباً مغربياً».

