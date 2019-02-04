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بدأ العد التنازلي لدخول الفنانين المشاركين في سباق الرمضاني المقبل إلى البلاتوهات، لتصوير أعمالهم الدرامية التي ينافسون بها في هذا الشهر ، حيث إن هناك عددا من النجوم بدءوا بالفعل في تصوير أعمالهم والبعض الآخر ينتظر استكمال ترشيحات المخرج للأدوار.

وفي هذا التقرير نرصد القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2019 جاء في المقدمه الزعيم عادل إمام حيث يشارك في سباق رمضان المقبل بمسلسل «فلنتينو» وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، حيث إن أسرة المسلسل تعمل على قدم وساق لسرعة تصويره خلال الأيام المقبلة.

ويخوض أمير كرارة السباق الرمضاني بالجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.

كما يشارك الفنان محمد إمام بمسلسل «هوجان»، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشاركه البطولة كل من رياض الخولي، عبير صبري، عمر متولي، وعدد اّخر من الفنانين.

ويخوض مصطفى شعبان السباق الرمضاني بمسلسل «بيت راضي»، وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير «أيوب»، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي.

واستقر النجم محمد رمضان على مسلسل «زلزال»، ليخوض به السباق الرمضاني، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يدخل البلاتو لتصويره خلال أيام قليلة.

وبدأ النجم ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد «لمس أكتاف» الذي يجسد فيه دور مصارع، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسله الأخير «رحيم»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وبدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ أيام قليلة تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها «الملكة»، وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن، وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.

ويستمر النجم هاني سلامة في تقديم أعمال درامية مختلفة في مواسم الشهر الكريم، حيث يقدم هذا العام مسلسل «قمر هادي» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وذلك بعدما استطاع الثنائي تقديم نوعية مختلفة من الأعمال الدرامية الأكشن اخرها «فوق السحاب».

كما بدأ النجم حمادة هلال التحضير لمسلسله «ابن أصول» مع المخرج محمد بكير، حيث يحاول هلال الانتهاء من التحضيرات بشكل عاجل للحاق بالسباق، حيث إنه تعاقد على المسلسل في وقت متأخر مع المنتج تامر مرسي، بعدما فسخ تعاقده مع المنتج صادق الصباح.

ويستعد الفنان محمد رجب لتصوير مسلسله «علامة استفهام»، ويشاركه البطولة الفنانة الشابة ميريهان حسين، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

ويعد مسلسل «ولد الغلابة» من أول الأعمال الدرامية التي دخلت بلاتوهات التصوير، ويشارك في بطولته مي عمر، ادوارد، هبة مجدي، انجي المقدم، واّخرون.

ويستعد علي ربيع نجم مسرح مصر لتصوير مسلسله «فكرة بمليون جنيه»، وهو المسلسل الذي يشارك فيه نفس أبطال مسلسله الأخير «سك على اخواتك» الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

ويخوض الثنائي هشام ماجد وشيكو سباق الشهر الكريم بمسلسل «اللعبة» وهو من سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإنتاج سكرين 2000، وإخراج معتز التوني.

وتشارك الفنانة ايمي سمير غانم بمسلسل «سوبر ميرو»، وذلك بمشاركة الفنان الشاب حمدي الميرغني نجم مسرح مصر، وهو من تأليف محمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وتخوض الفنانة رانيا يوسف سباق الشهر بمسلسل «ملائكة إبليس»، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل «أهو ده اللي صار» للفنانة روبي، الذي تم تأجيل عرضه في العام الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.

كما يشارك الفنان عمرو سعد بمسلسل «بركة» وهو العمل الذي تم تأجيل عرضه في العام الماضي، حيث انتهت أسرة المسلسل من تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل، ويستكملون تصويره خلال الشهر المقبل.

وتعاقد الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد على المشاركة في دراما رمضان بمسلسل «الواد سيد الشحات»، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف.

