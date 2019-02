إضاءات

أجرت الممثلة والعارضة الأميركية بروك شيلدز حوارا مع مجلة «تلغراف» حول مشوار حياتها الفني، ورأيها في مناهضة التحرش والاعتداء الجنسي من خلال حملة «أنا أيضا» - #MeToo»، وكيف ساعدتها والدتها على تجنب المرور بمثل هذه الحوادث شاركت شيلدز في العديد من المسلسلات الأميركية، وكان أول ظهور لها كعارضة أزياء في عمر الحادية عشرة عاما، وأبرز أدوارها السينمائية كان مشاركتها في فيلم «طفل جميل» «Pretty Baby» عام 1978 وهي في عمر 12 عاما. وقالت شيلدز للتلغراف، إن وجود والدتها بجانبها في بداية مشوارها الفني حماها من التحرش الجنسي المنتشر في هوليوود، وتربيتها الوقائية ساعدت في توفير حياة فنية آمنة لها، رغم أن تواجد والدتها طوال الوقت أغضب بعض الشخصيات البارزة في صناعة الترفيه، ووصفت والدتها بأنها كانت أماً حامية لابنتها ولكن الآخرين كانوا يكرهونها لأنهم تمنعهم من الوصول إلى شيلدز الابنة. وأكدت الممثلة البالغة من العمر 53 عاما، أنها رغم تعطلها عن كثير من الفرص الفنية إلا أن تواجد والدتها حماها من كثير من الأمور وكانت تشعر بحب كبير يغمرها رغم الحصار، ما جعل تجربتها مختلفة عن باقي الفنانات المشاركات في حملة «أنا أيضا». كانت تيري شيلدز الأم تتصرف بعنف وشراسة تجاه أي رجل ينظر لابنتها بشكل غير لائق وتهدده بأن تسبب له عجزا جنسيا إذا فكر في إيذائها، أو تصرف بطريقة غير ملائمة، وتولت الأم منصب مدير أعمال ابنتها حتى أوائل العشرينات، ورغم انفصالهما العملي إلا أنهما ظلتا تعيشان معا حتى وفاة الأم عام 2012، وأصدرت شيلدز عام 2014 مذكرات توضح صعود وهبوط علاقتها مع والدتها بعنوان» كانت هناك فتاة صغيرة « There Was a Little Girl».