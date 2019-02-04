عربيات ودوليات

ابوظبي- الوكالات: بدأ البابا فرنسيس زيارة تاريخية الى دولة الامارات العربية المتحدة لترؤس قدّاس ضخم، هي الاولى من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية مهد الاسلام. واستقبل البابا بحفاوة في مطار العاصمة الاماراتية قبل ان يجتمع مع كبار المسؤولين الاماراتيين وبينهم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقبل القدّاس سيشارك البابا في حوار ديني اليوم مع شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولين دينيين آخرين ويعيش قرابة مليون كاثوليكي جميعهم من الاجانب في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية، العدد الأكبر مقارنة مع الدول الأخرى. وتتوقّع السلطات الإماراتية مشاركة أكثر من 130 ألف شخص في قداس الثلاثاء في ملعب لكرة القدم، الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية، وسيكون بحسب وسائل إعلام محلية الأكبر في تاريخ الإمارات. وتشهد الامارات منذ صباح امس تساقط أمطار على العديد من مناطقها وبينها أبوظبي إلا أنه من المتوقع أن تتوقف الامطار قبل صباح الثلاثاء.

وانطلقت امس في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم وعلى رأسهم البابا فرنسيس وشيخ الازهر د.أحمد الطيب بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وأهميته ومنطلقاته وسبل تعزيزه عالميا. ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ويسعى المؤتمر للتصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود وأطلق وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إشارة انطلاق المؤتمر في أبوظبي وقال في كلمته إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية حدث متعدد الثقافات يشجع على التآخي والحوار، وفرصة استثنائية لإطلاق العنان للقدرات المشتركة، والاستخدام السليم للمعلومات والفهم الواضح والصريح المتبادل.

ومنذ الساعات الاولى لصباح امس اصطف مئات تحت المطر أمام كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة الاماراتية التي سيزورها أيضا البابا صباح الثلاثاء أملا في الحصول على آخر التذاكر لحضور القداس. ووقفت الاميركية الحامل كولينز كوشيه راين (39 عاما) المقيمة في الامارات بانتظار تذكرتها وقالت ان مجيء البابا يفتح المجال أمام محادثات حول التسامح يجب أن يسمعها كل العالم وأكد من جهته الايرلندي شين غالاغير ان الحماسة تغمره لحضور القداس.وقال غالاغير انا في غاية الحماسة. وتابع إن مجيئه إلى هنا، حيث أعمل وأقيم، أمر رائع، خصوصا وانه بلد مسلم. سيكون اسبوعا عظيما. وفي الشوارع الرئيسية في أبوظبي وتلك المؤدية إلى مجمع الكاتدرائية علّقت أعلام الفاتيكان والإمارات بالإضافة الى أعلام لقاء الاخوة والانسانية.

واحتلت زيارة البابا العناوين الرئيسية في الصفحات الاولى للصحف المحلية فيما كتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر هي زيارة تحمل قيمة إنسانية عظيمة تضيف بها دولتنا صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح مضيفا ان الزيارة تؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي.

