عربيات ودوليات

دبي- الوكالات: رحب القس عمانويل غريب، راعي الكنيسة الإنجيلية في الكويت، بزيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان للإمارات. وخلال لقاء أجرته قناة «العربية» معه اعرب غريب عن أمله أن تؤدي الزيارة لآثار إيجابية. وأكد غريب أن اللقاء والحوار بين الأديان سيؤدي لمعرفة الآخر ووجهات النظر، وهو ما ينعكس على تقريب وجهات النظر.

وفي رسالة له سبقت زيارته المقررة مساء الأحد، أعرب البابا فرانسيس عن سروره لكتابة «صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان». وقال البابا في رسالته الموجهة إلى شعب الإمارات «سعيد لتمكنني من زيارة بلدكم... كي نكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكّد فيها أنّنا إخوة حتّى وإن كنّا مختلفين».

وفي هذه الرسالة باللغة الإيطالية والمترجمة إلى العربية، شكر البابا ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعوته إلى المشاركة في حوار بين الأديان حول موضوع « الأخوّة الإنسانيّة»، وشكر أيضا «الصديق والأخ» شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي سيشارك في اللقاء وقد سبق أن زاره البابا في مصر عام 2017.

