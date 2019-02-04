عربيات ودوليات

أبوظبي- الوكالات: يتابع العالم أجمع الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس للإمارات، والتي بدأت امس وهي الزيارة الأولى للبابا لشبه الجزيرة العربية والدول الخليجية، مما يجعلها تحمل قيمة رمزية مهمة على طريق تقارب الأديان وترسيخ قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام، خاصة أن الإمارات تقوم بدور كبير حاضراً وتاريخاً من أجل ترسيخ قيم التقارب والتواصل مع العالم أجمع.

وعن رمزية وأسباب اختيار البابا فرانسيس للإمارات على وجه التحديد لتحتضن زيارته الأولى لشبه الجزيرة العربية تبدو الإجابة على ذلك واقعية إلى حد بعيد، فالإمارات نموذج للتسامح طوال تاريخها وهذا لا يحدث تزامنا مع 2019 الذي تم الإعلان عنه عاماً للتسامح في الإمارات فحسب، بل لأسباب تتعلق بالحاضر والتاريخ، حيث توجد في الإمارات 40 كنيسة، وهو العدد الأكبر لدور العبادة المسيحية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وشبه الجزيرة العربية. وقد تضاعف عدد الكنائس في الإمارات خلال العقد الأخير ليبلغ 40 كنيسة، وفي الوقت الذي تشتعل المنطقة بنار التعصب الديني، والحروب والمشاكل السياسية، كانت الإمارات تسير في طريق التقارب والتسامح وترسيخ القيم الإنسانية على أرضها ومع العالم أجمع، فقد تم إقرار قانون في الإمارات يناهض العنصرية، والتعصب الديني، وهو تشريع صادر من الدولة لمحاربة الكراهية بكافة أشكالها، مما جعل ما يقرب من 200 جنسية يتعايشون معاً في تناغم تام، على الرغم من الإختلافات الدينية والمذهبية والعرقية والثقافية. كما أن هناك ما يقرب من مليون مسيحي يعيشون ويعملون على أرض الإمارات من مختلف الجنسيات وهم يشكلون ما يقرب من 12% من سكان الإمارات الأمر الذي دفع الدولة للتجاوب بل المبادرة بمد يد التسامح لهم، سواء بالتبرع بالأراضي لبناء الكنائس أو المساهمة في تشييدها في مختلف إمارات الدولة، كما أن هناك ما يقرب من 80 دار عبادة للديانات غير الإسلامية على أرض الإمارات، حيث لا توجد تفرقة في هذا الجانب، كما يكفل قانون الدولة حق المعتقد الديني للجميع، ويكفل للجميع ممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة. وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، نورة بنت محمد الكعبي، إن دولة الإمارات تعيش التسامح والتعايش منذ قرون ويظهر ذلك في أقدم مسجد بالدولة في مدينة العين وأول كنيسة بالمنطقة في جزيرة صير بني ياس. وأضافت أن الإمارات قدمت للعالم مجتمعا يجمع رعايا أكثر من 200 دولة ينعمون بالعدالة والمساواة والترابط القوي، مشيرة إلى أن كرامة الإنسان في دولة الإمارات فوق كل شيء وحرية المعتقد مكفولة للجميع ودور العبادة والقوانين التي تحمي هذه الحقوق تكفل للجميع حياة يتنعم بها الجميع بممارسة قناعاتهم وواجباتهم.

