عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس أنه تم خلال اليومين الماضيين الشروع في إقامة جدار فصل بري بامتداد الحدود مع قطاع غزة وه ما من شأنه ان يجعل حصار غزة واقعا دائما. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن هذا الحاجز سيحل محل السياج الحالي الذي ثبت أنه عرضة للتسلل. وكانت السلطات في إسرائيل أعلنت أنه تم صباح امس توقيف خمسة فلسطينيين تسللوا عبر الجدار في جنوب قطاع غزة.و أضافت الصحيفة، نقلا عن نتانياهو، أن الجدار الخرساني الجديد والذي يصل ارتفاعه إلى ستة أمتار «سيحبط تسلل الإرهابيين برا من غزة إلى داخل أراضينا».

من جهة ثانية حذر نتانياهو من أن إسرائيل لن تترد في التحرك ضد قطاع غزة، حتى في فترة الاستعداد للانتخابات المقررة في أبريل القادم. وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، سنتخذ قرارات أيضا في فترة الانتخابات، ولن نتردد في التحرك». وشهد يوم الجمعة مواجهات بين محتجين من سكان قطاع غزة وقوات من الجيش الإسرائيلي بعد اقتراب المحتجين من السياج الحدودي شرق القطاع. وكان هذه الجمعة رقم 45 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي شرقي قطاع غزة والتي استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينيا كما أصيب 26 ألفا بجروح وحالات اختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية. وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

في غضون ذلك توجه وفد قيادي من حركة «حماس» امس إلى مصر في زيارة رسمية بحسب مصادر في الحركة. وقالت المصادر إن الوفد الذي غادر غزة عبر معبر رفح، يترأسه رئيس المكتب السياسي لـ»حماس» إسماعيل هنية ويضم عددا من قادة الحركة. وقال الناطق باسم «حماس» حازم قاسم إن الوفد «سيبحث مع المسؤولين المصريين عددا من الملفات المهمة خصة تفاصيل التفاهمات مع إسرائيل ودور مصر في رفع حصار غزة، إضافة إلى استئناف الجهود لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي». واعتبر أن زيارة الوفد «تمثل استمرارا للتطورات الإيجابية في العلاقات بين الحركة ومصر».

ومن المتوقع أن ينطلق وفد حماس من مصر في جولة خارجية تشمل روسيا ودولا أخرى. وأعلنت «حماس» الأسبوع الماضي تلقي دعوة من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو لإجراء مباحثات مع فصائل فلسطينية بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس سيختار رئيس وزرائه وسيكلفه بتشكيل حكومة جديدة بعد حوار للفصائل في موسكو منتصف الشهر الجاري. وقال مقربون من عباس إنه سيمنح الفصائل فرصة أخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة.

