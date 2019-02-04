عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: استنكرت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى الفلسطينية امس تحليق استفزازي ثلاث طائرات شراعية فوق المسجد الأقصى. وقالت الأوقاف في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إنها «تنظر بخطورة بالغة لما جرى من تحليق طائرات شراعية على ارتفاع منخفض فوق المسجد الأقصى المبارك الجمعة». وأكدت الأوقاف أن هذا الأمر مستهجن ومستغرب محذرة من أن «أي مساس يحصل للمسجد الأقصى المبارك تقع مسؤوليته على عاتق السلطات الإسرائيلية التي سمحت لهؤلاء بالتحليق والطيران فوق الأقصى، خاصة أن المسجد مستهدف من قبل المتطرفين اليهود الذين يدعون الى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء الهيكل». وطالبت «السلطات الإسرائيلية بوضع حد لهؤلاء قبل فوات الأوان». وحسب شهود عيان فقد حلق ثلاثة أشخاص بطائرات شراعية فوق الاقصى ونزلوا في «حارة اليهود» التي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة بجوار الاقصى المبارك. ووفقا لوكالة «وفا» فقد استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة امس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وقالت الوكالة إن «85 مستوطنا و26 طالبا من معاهد تلمودية اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية». الى ذلك اتهم مسؤول فلسطيني امس إسرائيل بأنها تعمل على إزالة كل ما يمثل طابعا سياديا فلسطينيا في الجزء الشرقي من مدينة القدس. وقال وزير شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن إسرائيل «لا تريد أي مؤسسة سيادية خدماتية فلسطينية في القدس».وأضاف الحسيني أن إسرائيل «تتغول منذ عامين على كافة أشكال الوجود الفلسطيني في القدس مستغلة الدعم الأميريكي الأعمى لها واعتراف واشنطن بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل».

