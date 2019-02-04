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أعلن المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر» التقدم أمس بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح، اذا ما أقر في استفتاء شعبي، للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدة أطول من فترته الحالية، التي تنتهي في 2022، ويعزز من صلاحياته في تعيين نواب للرئيس.

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف خلال اجتماع بمقره مساء السبت ان ذلك يأتي في «اطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات».

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وازالة القيد على تجديد الولاية، والغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وأوضح القصبي أن «حق الموافقة واقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده».

وينتمي لائتلاف دعم مصر أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 نائبا.

وقال أحد النواب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان التعديلات تستهدف أيضا منح صلاحيات «أكثر وضوحا» لرئيس البلاد، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات، وهيئات تنظيم الاعلام، وتمثيل المرأة في مجلس النواب.

وأقر الدستور المصري الحالي بنسبة تفوق 97 بالمئة من المقترعين في يناير 2014.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور على حظر تعديل بنوده فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة الا بمزيد من الضمانات، غير أن النائب البرلماني ذكر أن هذه المادة ربما يطالها التغيير أو الحذف.

وفي حال موافقة المجلس على طلب التعديل، الذي يجب أن يذكر المواد المراد تعديلها وأسباب ذلك، تُناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال شهرين وتُقر بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، وبعدها تعرض على الشعب خلال 30 يوما للاستفتاء.

وكان الرئيس السيسي رفض في مقابلة تليفزيونية مع قناة CNBC في نوفمبر 2017، مطالب تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة.

وتقدم محامون وعشرات المواطنين بدعوى قضائية تطالب بالزام مجلس النواب بتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز اعادة انتخاب الرئيس الا لمرة واحدة لمدة أربع سنوات، بحيث يسمح باعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء عام.

ويطالب صحافيون ونواب برلمانيون بتعديل الدستور خلال العام الجاري ليسمح باستمرار السيسي رئيسا لعامين اضافيين أو فتح مدد الرئاسة ليستطيع الترشح مجددا بعد انتهاء فترته الحالية، ويقولون ان المادة 140 من الدستور التي تفرض حدا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري وان ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد ، فيما يعارض ائتلاف 25-30 النيابي، ويضم 16 عضوا، والحركة المدنية الديموقراطية، والتي ينتسب اليها أحزاب معارضة وشخصيات عامة، أي مساس بالدستور.

وكانت مصر ألغت العمل بدستور العام 1971 عقب اندلاع ثورة يناير 2011، والاطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما تم اصدار اعلان دستوري في مارس 2011، وظل العمل سارياً به حتى الاعلان عن دستور جديد عام 2012، والذي تم اقراره في عهد الاخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وعقب الاطاحة بحكم الاخوان في يونيو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، في اعلان 3 يوليو 2013 تجميد العمل بالدستور.

وفي يناير 2014 وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 واقرار دستور جديد أطلق عليه اسم دستور 2014، وهو الدستور الذي سيتم مناقشة تعديل بعض مواده ، وعرضها في استفتاء عام بعد اقرارها في مجلس النواب.

