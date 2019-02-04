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كراكاس - بغداد الوكالات: أ. ف. ب: واصل رئيس الدولة الفنزويلي نيكولاس مادورو تحدي الغرب بينما انتهت أمس مهلة حددتها ست دول أوروبية للدعوة الى انتخابات رئاسية جديدة مهددة بالاعتراف بخوان غوايدو رئيسا اذا لم يتم ذلك. وكانت الدول الست (ألمانيا واسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا أمهلت مادورو ثمانية أيام للدعوة الى انتخابات رئاسية جديدة، والا ستعترف بمعارضه غوايدو رئيسا. وبدلا من تحقيق ذلك، أطلق مادورو الذي ظهر السبت بين الجمهور للمرة الأولى منذ ستة أشهر، فكرة اجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتغيير البرلمان الذي تشكل فيه المعارضة أغلبية. ونزل عشرات الآلاف من المتظاهرين الى شوارع كراكاس بعضهم للمطالبة برحيل مادورو (56 عاما) والآخرون للاحتفال بذكرى مرور عشرين عاما على الثورة البوليفارية وتأكيد دعمهم للزعيم الاشتراكي.

وأكد غوايدو (35 عاما) الذي أعلن نفسه «رئيسا بالوكالة» للبلاد أن شهر فبراير سيكون «حاسما» لطرد مادورو من السلطة. ومن منصة أمام مقر ممثلية الاتحاد الأوروبي في كراكاس، أعلن زعيم المعارضة وصول مساعدات انسانية مرسلة الى البلاد الى الحدود مع كولومبيا والبرازيل و«جزيرة في الكاريبي» في الأيام المقبلة داعيا الجيش الى السماح بدخولها. وقال غوايدو «سنواصل التحرك في الشوارع الى أن نصبح أحرارا، الى أن ينتهي اغتصاب» السلطة. ورد الحشد «نعم هذا ممكن».ودعا أنصاره الى مواصلة الضغط في تظاهرة جديدة في «يوم الشباب في فنزويلا» في 12 فبراير. وتحدث عن تعبئة أخرى لتوزيع المساعدات في الأيام المقبلة بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وقبل ساعات من بدء التظاهرات، أعلن الجنرال في سلاح الجو الفنزويلي فرانشيسكو يانيز تأييده لغوايدو. وقال الجنرال الذي قدم نفسه على أنه مدير التخطيط الاستراتيجي في سلاح الجو، في تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «أعترف بالنائب خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا»، مؤكدا أن «90% من (عناصر) القوات المسلحة لا تدعم الديكتاتور» مادورو. ونشر سلاح الجو على حسابه على تويتر صورة للجنرال يانيز مصحوبة بتعليق «خائن». من جهته أعلن السفير الفنزويلي في بغداد دجوناثان فيلاسكو اعترافه بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وقال فيلاسكو في مقطع فيديو مسجل ان البرلمان هو السلطة الوحيدة بالجمهورية وان غوايدو في المكان الصحيح وأضاف «موقعنا الى جانب الشعب والجمهورية والدستور الوطني، والبرلمان السلطة القانونية الوحيدة التي تحكم في فنزويلا.. دعم رئيس الجمعية الوطنية واجبنا ومسؤوليتنا الدستورية، ولغوايدو الحق الدستوري في تولي المنصب».

