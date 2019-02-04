عربيات ودوليات

طهران- القدس الوكالات: حذر نائب قائد الحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي أوروبا من دفع الجمهورية الاسلامية الى تعزيز مدى صواريخها عبر محاولة منعها من تطويرها. وقال سلامي عبر التلفزيون الرسمي «في حال سعى الأوروبيون أو غيرهم الى التآمر من أجل نزع صواريخ ايران، فسيجبرنا ذلك على القيام بقفزة استراتيجية» في هذا المجال. وأضاف «على كل من يسمعني ادراك الواقع الجديد بشأن قدرات ايران الصاروخية: لاتوجد عقبات أو قيود تقنية تقف في طريق زيادة مداها». وأوضح أن ايران تطور التكنولوجيا المرتبطة بصواريخها بناء على «استراتيجية دفاعية» تتغير حسب الحاجة.

وأعلنت ايران أنها أجرت اختبارا «ناجحا» لصاروخ عابر جديد يتجاوز مداه 1350 كيلومترا تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الأربعين لقيام الثورة الاسلامية. وقال وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي خلال احتفال رسمي أقيم للمناسبة ان الصاروخ الذي أطلق عليه اسم «هويزه» يعد «الذراع الطولى لجمهورية ايران الاسلامية».

وجمدت ايران الجزء الأكبر من برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي أبرمته عام 2015 مع دول كبرى لكنها واصلت تطوير التكنولوجيا المرتبطة بصواريخها البالستية. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في مايو وأعادت فرض العقوبات على ايران مبررة ذلك بعدة أمور بينها برنامج طهران الصاروخي. بدورها، سعت الحكومات الأوروبية للمحافظة على الاتفاق رغم أن بعضها طالب باتفاق تكميلي يتطرق الى برنامج ايران للصواريخ البالستية وتدخلاتها في النزاعات الاقليمية بما في ذلك في اليمن وحددت ايران طوعا مدى صواريخها بألفي كيلومتر مايكفي لتصل الى اسرائيل والقواعد الغربية في الشرق الأوسط واتهمت واشنطن وحلفاؤها طهران بالعمل على تعزيز قدراتها الصاروخية التي تشكل تهديدا لأوروبا كذلك. لكن الجمهورية الاسلامية تنفي ذلك وتصر على أن برنامجها الصاروخي «دفاعي بحت». ويستمد الصاروخ الذي تم اختباره السبت اسمه من مدينة في محافظة خوزستان تدمرت خلال الحرب التي اندلعت بين ايران والعراق من عام 1980 حتى 1988 في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وحذر سلامي قوى العالم من «السعي الى مفاوضات (جديدة) أو تقديم توصيات أو مطالب تتعلق بقدرة ايران الصاروخية» وأضاف «لايفهم أعداؤنا الا لغة القوة. اذا لم تتمكن من مخاطبتهم بهذه اللغة، فسيستخدمونها هم لدى مخاطبتك».

في المقابل وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، صباح امس رسالة تحذير الى ايران. وقال نتانياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الاسرائيلية، «لديّ رسالة واضحة الى الطغاة في طهران نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك سنواصل العمل ضد ايران بكل الوسائل المتاحة لنا بغية ضمان أمننا ومستقبلنا».

ونشر نتانياهو تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على «تويتر» جاء فيها أنه في الوقت الذي تحتفل ايران اليوم بالذكرى الـ40 للثورة الاسلامية، فان الايرانيين يحاولون الافتخار بصاروخ جديد. وأضاف «ايران تصرح بأنها تعتزم تدمير اسرائيل، لذا سنواصل العمل ضد ايران بكل الوسائل المتاحة لنا، بغية ضمان أمننا ومستقبلنا».

وكان الموقع الاستخباراتي العبري «ديبكا»، قد أكد أنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل أنظمة دفاعية فعالة للتصدي للصاروخ الايراني الجديد «هويزة»، والذي يتخطى مداه 1350 كيلومتراً.

