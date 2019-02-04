عربيات ودوليات

لندن الوكالات: كشفت صحيفتان بريطانيتان امس أن مسؤولين بريطانيين أعادوا احياء خطط طوارئ الحرب الباردة لاجلاء العائلة المالكة اذا وقعت اضطرابات وأعمال شغب في لندن بسبب تداعيات خروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الشهر المقبل.

وقالت صحيفة «صنداي تايمز» نقلا عن مصدر لم تسمه من الحكومة يتناول قضايا ادارية حساسة ان «خطط الطوارئ هذه موجودة منذ الحرب الباردة لكن ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني في أعقاب عدم ابرام اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي». وقالت «ميل أون صنداي» انها علمت بخطط نقل العائلة الحاكمة بمن فيهم الملكة اليزابيث الى مواقع آمنة بعيدا عن العاصمة.

وقال عضو البرلمان عن حزب المحافظين جاكوب ريس موغ أحد مؤيدي «بريكست» انه يعتقد أن تلك الخطط أبرزت فزعا غير ضروري لدى المسؤولين بشأن عدم التوصل لاتفاق الخروج، مشيرا الى أن أفرادا كبارا بالعائلة المالكة مكثوا في لندن خلال القصف في الحرب العالمية الثانية. وقالت صنداي تايمز ان داي ديفيز ضابط الشرطة الذي كان مكلفا في السابق بحماية العائلة المالكة توقع أن تنتقل اليزابيث من العاصمة اذا حدث اضطراب. ونقلت الصحيفة عن الضابط قوله «اذا وقعت مشاكل في لندن، فمن الواضح أنه سيجري نقل العائلة المالكة بعيدا عن هذه الأماكن الرئيسية».

