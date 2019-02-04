دوليه

جنب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة حامل اللقب والمتصدر هزيمته الثالثة هذا الموسم، وذلك بتسجيله ثنائية حول بها تخلف النادي الكاتالوني أمام ضيفه فالنسيا بهدفين الى تعادل 2-2 أول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

ويبدو أن النادي الكاتالوني دفع ثمن المجهود الجبار الذي بذله لاعبوه الأربعاء حين عوضوا خسارتهم ذهابا أمام إشبيلية 0-2 في ربع نهائي الكأس، وواصلوا حملة الدفاع عن اللقب بالفوز ايابا 6-1. وتوقف مسلسل الانتصارات المتتالية لفريق المدرب إرنستو فالفيردي عند ثمانية، وتحديدا منذ أن تعادل في المرحلة الثالثة عشرة على أرض اتلتيكو مدريد.

ويأتي التعادل أمام فالنسيا قبل أيام معدودة على المواجهة المرتقبة بعد غد ضد الغريم ريال مدريد على ملعب كامب نو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس في مباراة قد يغيب عنها ميسي بعد تعرضه لاصابة في الفخذ خلال اللقاء.

وكشف فالفيردي بعد اللقاء أن ميسي الذي تلقى العلاج خارج الملعب قبل قرابة 20 دقيقة على النهاية، يعاني من مشكلة صغيرة، مضيفا علينا الانتظار لاجراء الفحوص والوقوف على وضعه، كما الحال بالنسبة للاعبين الآخرين.

وبعد بداية صعبة بعض الشيء أمام الخفافيش، وجد النادي الكاتالوني، نفسه متخلفا في الدقيقة 24 إثر هجمة مرتدة سريعة انطلقت من منطقة الضيوف بعد خطأ من دانيال باريخو على ميسي تغاضى عنه الحكم، فوصلت الكرة الى رودريغو مورينو الذي مررها للفرنسي كيفن غاميرو، فأودعها الأخير شباك الألماني مارك اندريه تير شتيغن.

وتعقدت مهمة النادي الكاتالوني الذي بدا مرهقا، إذ تلقت شباكه هدفا ثانيا هذه المرة من ركلة جزاء تسبب بها سيرجي روبرتو باسقاطه دانيال باريخو داخل المنطقة، ونفذها الأخير بنجاح في شباك تير شتيغن(32).

لكن النادي الكاتالوني عاد الى أجواء اللقاء من ركلة جزاء انتزعها البرتغالي سيميدو من أنتونيو لاتوري غرويسو ونفذها ميسي بنجاح (39).وبقيت النتيجة على حالها لما تبقى من الشوط الأول، ثم نجح ميسي في إدراك التعادل في الدقيقة 64 من تسديدة رائعة من مشارف المنطقة، ليسجل هدفه الـ11 في المباريات التسع الأخيرة في جميع المسابقات، رافعا رصيده الى 21 هدفا في 20 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، و29 من أصل 27 مباراة في جميع المسابقات. وتوقف مسلسل المباريات المتتالية لأتلتيك بلباو دون هزيمة عند سبع، وذلك بخسارته مواجهة دربي الباسك أمام مضيفه ريال سوسييداد 1-2.

وواصل ريال سوسييداد عروضه الجديدة منذ أن أسقط ريال مدريد في معقله 2-0 في السادس من الشهر الماضي، وحقق فوزه الثالث تواليا على بلباو بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدفي ميكيل أويارسابال (16) والبرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا (45)، قبل أن يقلص راوول غارسيا الفارق متأخرا في الدقيقة 82 بعدما تابع ركلة جزاء ضائعة نفذها بنفسه.

ورفع سوسييداد رصيده الى 30 نقطة في المركز السابع موقتا، فيما تجمد رصيد بلباو عند 26 في المركز الثاني عشر موقتا ايضا.وفرط خيتافي بفرصة وضع إشبيلية، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، تحت الضغط بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه ليفانتي، رافعا رصيده الى 32 نقطة في المركز الخامس بفارق 4 عن النادي الأندلسي الرابع الذي تلقى ضربة أخرى يضيفها الى هزيمته الساحقة أمام برشلونة، بخسارته في معقل سلتا فيغو للمرة الثانية على التوالي، وهذه المرة بهدف وحيد سجله التركي أوكاي يوكوشلو في الدقيقة 73.

