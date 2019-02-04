دوليه

دفع يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر ثمن استرخاء لاعبيه وفرط بفوز في متناوله بعد تقدمه على ضيفه بارما 2-0 و3-1 بفضل ثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واكتفى في نهاية المطاف بالتعادل 3-3 أول من امس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

ودخل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري اللقاء بمعنويات مهزورة بعدما فقد الأمل باحراز الثلاثية بتنازله عن لقب مسابقة الكأس التي توج بها في المواسم الأربعة الماضية، بخسارته الكبيرة الأربعاء أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة.

وبدا فريق «السيدة العجوز» في طريقة لاستعادة توازنه سريعا بعد أن وضعه رونالدو في المقدمة 3-1 بتسجيله ثنائية جعلته أول لاعب من يوفنتوس يصل الى 17 هدفا أو أكثر في الدوري منذ الفرنسي دافيد تريزيغيه موسم 2005-2006 (أنهاه بـ23 هدفا)، لكن بارما عاد من بعيد وخطف نقطة بفضل العاجي جيرفينيو الذي قلص الفارق في ربع الساعة الأخير ثم خطف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وسمح هذا التعادل لنابولي في تعويض تعثر المرحلة السابقة أمام ميلان (0-0)، واعادة الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس الى 9 نقاط عوضا عن 11 بفوزه أول من امس ايضاً على سمبدوريا 3-0.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدف سجله رونالدو في الدقيقة 36 بعد تمريرة من الفرنسي بليز ماتويدي، ثم عزز دانييلي روغاني النتيجة في الدقيقة 62.ورد بارما سريعا بهدف تقليص الفارق من كرة رأسية لأنتونيو باريلا (64)، لكن رونالدو أعاده الى هدفين بعدها بدقيقتين فقط بكرة رأسية إثر عرضية من الكرواتي العائد من الاصابة ماريو ماندزوكيتش (66).وبعد جنون هذه الدقائق الست، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 74 حين أعاد جيرفينيو الأمل لبارما بتقليصه الفارق مجددا، قبل أن يضرب في الوقت القاتل ويخطف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من منتصف المنطقة. وعلى ملعب «سان باولو»، استعاد نابولي توازنه بفوزه الكبير على ضيفه سمبدوريا 3-0. وحسم الفريق الجنوبي فوزه الـ16 في غضون دقيقة و10 ثوان بعدما افتتح التسجيل عبر البولندي أركاديوس ميليك إثر تمريرة من الإسباني خوسيه كاليخون (25) الذي كان خلف الهدف الثاني الذي سجله لورنزو إنسينيي بعد ثوان معدودة (26).وانتظر نابولي حتى الدقيقة قبل الأخيرة لإضافة هدفه الثالث الذي أكد به ثأره من سمبدوريا الفائز عليه بالنتيجة ذاتها ذهابا، وذلك من ركلة جزاء تأكدت عبر تقنية الاعادة بالفيديو «في أيه آر» بعدما أن لمس الدنماركي جواكيم أندرسن الكرة بيده داخل المنطقة، ونفذها سيموني فيردي بنجاح (89).ورفع نابولي رصيده الى 51 نقطة.وفرط كييفو بفرصة تحقيق فوزه الثاني فقط هذا الموسم، بعدما تقدم على مضيفه إمبولي بهدفين نظيفين قبل أن يكتفي في النهاية بالتعادل 2-2.

