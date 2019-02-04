دوليه

كانت عودة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الى ملعب «لويس الثاني» موفقة، إذ حقق موناكو فوزه الأول هذا الموسم بين جماهيره بتغلبه على ضيفه تولوز 2-1 أول من امس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وكان المدرب البرتغالي استهل عودته الى المنصب الذي أقيل منه قبل 118 يوما إثر خسارة في الدوري أمام رين (1-2)، بخروج نادي الإمارة من نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية الثلاثاء بركلات الترجيح على يد مضيفه غانغان بعد أن كان متقدما 2-0.

لكن موناكو الذي استهل الموسم الحالي بإشراف جارديم نفسه لكنه اقيل من منصبه في 7 أكتوبر واستبدل بنجم الفريق السابق تييري هنري، نجح السبت وبعد 11 محاولة فاشلة منذ انطلاق الدوري، في تحقيق فوزه الأول في معقله بفضل هدفي الروسي ألكسندر غولوفين (15) والوافد الإسباني الجديد من تشلسي الإنكليزي سيسك فابريغاس (62)، فيما كان هدف تولوز من نصيب كريستوفر جوليان (20).

ومع خسارة أميان أمام رين بهدف الجزائري مهدي زفان (82)، صعد موناكو بفوزه الرابع فقط هذا الموسم الى المركز الثامن عشر بفارق الأهداف فقط أمام إميان وخلف كاين السابع عشر، فيما تجمد رصيد تولوز عند 26 نقطة.

