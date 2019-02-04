دوليه

أعلن المدرب المؤقت لنادي مان يونايتد، النروجي أولي غونار سولسكاير المعار من مولده النروجي حتى نهاية الموسم، بأن مسؤولي النادي الأخير يأملون في بقائه طويلا في صفوف الشياطين الحمر.

وقال سولسكاير «عندما اتصلت بمالك نادي مولده لأعلمه بأن مان يونايتد يريد الحصول على خدماتي، كان يدرك بأن ذلك كان حلما بالنسبة إليّ وقال لي :اذهب واستمتع وأرجوك لا تعود». وأضاف «مالكا النادي تمنيا لي الأفضل في مسيرتي وكان الأمر رائعا لأنهما سمحا لي بعيش هذه التجربة. إذا عدت الى مولده، سأبذل قصارى جهدي لكن الأمر يتعلق بتاريخ العودة». وإذا كان مهاجم مان يونايتد السابق وصاحب الهدف الشهير الذي منح فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في نهائي عام 1999 يؤكد بان «كل الأمور رائعة» حتى الآن، فهو يأمل في رؤية عائلته التي بقيت في النروج قريبا وقال «انها النقطة السلبية الوحيدة في عملي».

وعلى الرغم من فوز مان يونايتد في ثماني مباريات وتعادله في واحدة منذ ان استلم سولكاير تدريبه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، فإنه ليس واثقا من البقاء بشكل نهائي مدربا للفريق في نهاية الموسم.

