دوليه

يحل ليفربول ضيفاً على وست هام في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي اليوم وهو يأمل في تجاوز تعثره في المرحلة الماضية عندما وقع في فخ التعادل على ملعبه أمام ليستر، وتحقيق انتصار جديد يمكنه من مواصلة الصدارة. وبعد هزيمة مانشستر سيتي ملاحق ليفربول، المفاجأة أمام نيوكاسل في المرحلة قبل الماضية، بدا ليفربول في طريقه الى تحقيق الفوز على ليستر والابتعاد سبع نقاط في الصدارة وقطع خطوة إضافية على طريق احراز اللقب الاول منذ 29 عاما (آخر لقب في 1990)، وذلك عندما منحه السنغالي ساديو مانيه التقدم في وقت مبكر (الدقيقة 3)، لكن التعادل في نهاية الشوط الاول (45+2) خلط الأوراق وبدل الحسابات. واستقر الفارق في النهاية على خمس نقاط بين المتصدرين، ورأى المدافع السابق لمان يونايتد ومنتخب انكلترا ريو فرديناند الذي يعمل مستشارا ومحللا رياضيا في احدى شبكات التلفزة الرياضية «أن الأعصاب تلعب بالفعل دورا كبيرا في أنفيلد رود» ملعب ليفربول.واعتبر أن على المدرب الألماني يورغن كلوب «معالجة هذا الأمر. أنت لا تريد أن ترى حالات عصبية في هذه المرحلة، لايزال الوقت مبكرا، وأعتقد بأنهم كانوا متوترين، وكذلك كان الجمهور ما أثر بشكل أكبر على اللاعبين».