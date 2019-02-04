دوليه

قلب باير ليفركوزن الطاولة على ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب وحول تخلفه بهدف أمامه الى فوز 3-1، ليسدي خدمة الى بوروسيا دورتموند المتصدر الذي خرج بالتعادل 1-1 من مباراته ومضيفه اينتراخت فرانكفورت في المرحلة العشرين من بطولة ألمانيا أول من امس. ورفع دورتموند رصيده الى 49 نقطة متقدما بفارق بفارق 7 نقاط عن الفريق البافاري الذي دفع ثمن الهزيمة مضاعفا إذ تراجع الى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الذي خطف فوزا قاتلا على مضيفه شالكه الناقص العدد في نصف الساعة الأخير بعد طرد حارسه ألكسندر نوبل، وذلك بهدفين سجلهما كريستوف كرامر (85) وفلوريان نوهاوس (1+90). وكان الغريمان يواجهان امتحانين صعبين خارج ملعبهما، واذا كان دورتموند خرج بالتعادل وبنقطة، فان بايرن فرط بتقدمه وخرج خالي الوفاض.