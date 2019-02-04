دوليه

أكمل نانت، الغارق في حزنه بعد فقدان طائرة لاعبه الأرجنتيني المنتقل الى كادريف سيتي الويلزي إيميليانو سالا، عقد الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس فرنسا بفوزه الصعب أول من أمس على مضيفه أونتونت سانوا سان-غراتيان من الدرجة الثالثة 1-0.

وأرجئت هذه المباراة مرتين بسبب فقدان طائرة سالا قبل 10 أيام لدى عودته الى فريقه الجديد كارديف المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد لقاء أخير بزملائه في نانت، وقد حسمها الأخير بصعوبة بالغة بفضل هدف للمالي خليفة كوليبالي في الدقيقة 73.

وبعد ثلاثة أيام على تكريم سالا في مباراة الدوري ضد سانت اتيان (1-1)، بقيت ذكرى الأرجنتيني حاضرة ايضا في مباراة اول من أمس حيث صفق الجمهور طويلا في الدقيقة التاسعة من اللقاء (رقم اللاعب 9)، كما أطلقت البالونات الصفراء والخضراء (لون قميص نانت) في الهواء. ويلتقي نانت في ثمن النهائي بعد غد على أرضه مع تولوز.

