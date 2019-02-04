محلية

تجددت المشاعر المملوءة بالحسرة على الأزرق يوم انطلقت نهائيات كأس اسيا 2019 التي استضافتها الامارات من 5 يناير الماضي الى 1 فبراير الحالي، وتزاحمت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات مغلفة بالألم لغيابه عن بطولة شارك فيها أفضل 24 منتخباً في القارة الصفراء، وهي مشاعر صادقة بلا شك غير أن الأمر الواجب تذكير جمهور كرة القدم في الكويت فيه هو أن ذلك الغياب لم يكن قسريا كما يتصور البعض، لسبب بسيط هو أن قرار حل الاتحاد كان من الممكن ان ينتظر حتى انتهاء تصفيات مونديال 2018 التي كانت هي ذاتها المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا إذ تأهل منها 12 منتخبا على أن يخوض 28 منتخبا تصفيات جديدة.

وكتبت النهار يوم 18 مارس 2016، تقريراً بعنوان حتى آسيا 2019 مخطورة (الصورة) وحذرت قبل 3 أعوام تقريبا من أن الإيقاف لن يحرم الازرق من تصفيات كأس العالم 2018 فقط، بل سيصبح الأمر أكثر سوءاً بالحرمان من نهائيات كأس آسيا في الإمارات والتي حسب المتابعون أنها بعيدة عن ذلك التاريخ.

وذكرت النهار حينذاك أن الأزرق فقد أمل التأهل الى المرحلة الثالثة الحاسمة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا نهائيا، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عدم اقامة مباراتيه امام لاوس وكوريا الجنوبية لكن الأمل في التأهل الى كأس آسيا 2019 في الامارات ظل باقيا لكنه أيضا يبقى مشروطا.

وأشارت النهار وقتها إلى انطلاق تصفيات كأس آسيا يوم 28 مارس 2017 وختامها في 27 مارس 2018، وان القرعة ستجري بين اكتوبر 2016 ومارس 2017 ونوهت بان استمرار الإيقاف سيقف حائلا أمام مشاركة الأزرق في تصفيات كأس آسيا، لكن التحذير لم يكن ذا اهمية واستمرت الحال على ما هي عليه، وحرم جيل من المنافسة قاريا مع علم الجميع بما قد يترتب على ذلك الايقاف.

في نهاية الأمر، خضعت القوانين المحلية للتعديل وفق شروط الاتحادات واللجنة الاولمبية الدولية، وهو ما كانت تطالب تلك المنظمات به قبل اصدار عقوبة الايقاف، واكتفى الازرق وجمهوره بمشاهدة 51 مباراة في النهائيات منتظرا أول استحقاق رسمي له في سبتمبر 2019 ضمن المرحلة الثانية من تصفيات كاس العالم 2022 التي ستقام في قطر بطلة آسيا حاليا.

التحسر على الغياب عن كأس آسيا غير مبرر مع صدور تحذير من هذا الغياب قبل 3 اعوام، لكن يبدو أن مواقع التواصل أصبحت تقود الى إظهار مشاعر معلبة عن طريق التلقين بتكرار عبارات معينة تثير الغبار عن الخطأ المرتكب في حق اللعبة والمنتخب والجمهور، ومن جانب آخر، فإن تلك المشاعر المعلبة يجب ألا تشغل الجمهور عن النظر الى خطة اعادة الأزرق إلى مكانته لاسيما ان آسيا شهدت تطور منتخبات جديدة وأصبحت تنافس منتخبات النخبة وباتت حلقة المنافسة أوسع من ذي قبل.

وربما شعر جمهور كرة القدم في الكويت بأن جيلا من الأزرق فاتته فرص لا حصر لها في المستطيل الاخضر لاثبات نفسه دون معرفة من تسبب في ذلك لكن الاصعب في الغياب هي تلك الطفرة التي حققتها منتخبات كانت مغمورة قاريا قد يحتاج فيها الازرق الى تخطيط وجهد كبيرين للحاق بها بعد هذا الغياب الاختياري.

