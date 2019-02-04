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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم كورياً لقيادة مباراة الكويت والوحدات الاردني التي تقام غدا على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان في افتتاح منافسات الملحق المؤهل لدوري ابطال آسيا. ويتكون الطاقم الكوري من دونغ كيم «حكما للساحة»، ومواطنيه دوغون كانغ» مساعداً اول»، وسانغ هيوب تشاي «مساعداً ثانياً».

من جهته، باشر الكويت تدريباته أمس في عمان بعد وصوله اليها الاول من امس. ويضم وفد الكويت 24 لاعبا اختارهم المدرب محمد عبدالله للمباراة. ويترأس الوفد امين السر العام وليد الراشد وسيلتحق بالوفد إلى عمان اليوم رئيس نادي الكويت خالد الغانم ونائبه بدر العصيمي وأمين الصندوق فهد الغانم.

وتقام مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب، ففي حال فوز الكويت على الوحدات سيواجه ذوب اهن الايراني في 12 فبراير الحالي، وفي حال فوزه سيختتم مبارياته في الملحق بمواجهة الغرافة القطري في 19 منه ليتأهل إلى دوري أبطال آسيا حال فوزه. أما حال خسارة الابيض أي مباراة في الملحق فسيلعب في الموسم المقبل في كأس الاتحاد الآسيوي.

في المقابل تبذل إدارة نادي الوحدات الأردني جهودا كبيرة للحصول على موافقة من الاتحاد الآسيوي من أجل السماح لجمهور النادي بحضور المباراة المقرر حتى الان اقامتها من دون جمهور.

