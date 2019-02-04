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تعادل العربي مع المحرق البحريني 1-1 خلال لقائهما الودي مساء الاول من امس على ستاد نادي المحرق ضمن المعسكر التدريبي للأخضر في المنامة. وبادر المحرق بالتسجيل في الشوط الاول قبل أن يتمكن علي مقصيد من ادراك التعادل للعربي في الشوط الثاني.

وبدأ السوري حسام السيد مدرب العربي المباراة بتشكيلة تتكون من: سعود القناعي وجمعة العنزي واحمد رحيل وخلف احمد ومحمد فريح وعبد الله الشمالي وعلي مقصيد وعيسى وليد وبدر طارق وعلي خلف وحسين الموسوي. وعاد وفد العربي الى البلاد امس ليباشر تدريباته اليوم استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الجمعة المقبل حيث يرتبط الاخضر بمواجهة مع الشباب في الجولة المقبلة من البطولة. وشهد معسكر البحرين اقامة مباراتين وديتين اخريين فاز العربي في الاولى على البحرين 2-0 قبل أن يهزم النجمة 5-1.

