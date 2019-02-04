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ذكر رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان الدورة التدريبية الثامنة لرماية المسدس الاولمبي التي يقيمها النادي حاليا ضمن فعاليات بطولة سمو الامير الدولية الثامنة للعبة التي تنطلق بعد أيام تتضمن اقامة برامج ودورات تدريبية متخصصة للارتقاء بعناصر اللعبة اسيويا. وقال العتيبي في تصريح صحافي امس ان هذا التجمع الذي يقام بمجمع الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية ويستمر ستة ايام يشهد دورات خاصة لرماة ناشئين يمثلون 19 دولة اسيوية يخضعون لمحاضرات نظرية وتدريب عملي لا سيما في الأمور الفنية فضلا عن اتباع الأمن والسلامة في ممارسة اللعبة وغيرها من الامور.

وبين ان الدورات الخاصة بمجالي التحكيم والتدريب تشهد بدورها تواجد عدد كبير من الحكام والمدربين الواعدين من عدد كبير من الدول الآسيوية والذين يستفيدون من الدورات الخاصة بهم والتي يقدمها خبراء ومحاضرون من كوريا الجنوبية وألمانيا معتمدون من الاتحاد الدولي للعبة. وأكد أن النادي يحرص على إقامة هذه الدورات بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد الكويتي ونظرائه من الاتحادات الشقيقة والصديقة في قارة آسيا موضحا أن هذه الدورات تسهم برفع المستوى الفني والتنظيمي في دول القارة ما ينعكس إيجابا على تطور اللعبة على المستوى القاري.

من جانب آخر، أكد العتيبي بأن دعم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للبطولة الدولية للرماية التي تستضيفها الكويت سنويا، ساهم في تطوير هذه الرياضة المهمة. وقال العتيبي: «ينتظر عشاق الرماية بصورة سنوية المشاركة في بطولة سمو الأمير التي تسهم بصورة كبيرة في تطوير الرماية الكويتية والعربية والآسيوية حيث تم وضع برامج تدريبية للمدربين واللاعبين حتى تعم الفائدة ويتم تعزيز التعاون المشترك مع الاتحادات الشقيقة والصديقة في قارة آسيا». وتقدم العتيبي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو لرعايته الأبوية الكريمة لأبنائه الرياضيين ودعمه المستمر لتطوير الرياضة الكويتية، كما أشاد بالمحاضرين الذين شاركو بإعطاء دورات تحكيم ودورات تدريب، حيث شارك خبراء من كوريا وألمانيا بالإضافة إلى خبراء عرب وكويتيين.

