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يشهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية في 2:30 ظهر اليوم منافسات الاجتماع الحادي عشر لسباقات الخيل لهذا الموسم،وقيد فيه 51 جوادا وفرسا من جميع الدرجات منهم سبعة جياد تتنافس على مسافة 1600م من اجل الفوز بكأس شركة دنيا خزعل، والجياد المشاركة هي» نصراوي للعصيمي وضروري للسرور وبرق الدعية وعز الدعية لاسطبل الدعية ونوماس عبد الله لكيفان وعز شمة للنشاما وزين الدين للملا».

كما تتنافس الجياد المختلطة على مسافة 2400 م من اجل الفوز بكأس شركة عبد الرحمن البحر.

واعرب رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد عن سعادته بعودة الاثارة والقوة الى سباقات النادي وفتح المجال لكل الدرجات للمشاركة في السباقات المختلطة.

وتقدم بالشكر الي شركتي البحر ودنيا خزعل على دعمهما لرياضة الاباء والاجداد وتمنى ان تحذو بقية الشركات حذوهما.

وخصص الشوط الاول لجميع الدرجات على مسافة السرعة 1000م وقيد فيه سبعة جياد فيما خصص الشوط الثاني لجميع الدرجات على مسافة 1600م والشوط الثالث لجميع الدرجات على مسافة 1400م والشوط الرابع للجياد العربية من النتاج المصري على مسافة 2000 م وقيد فيه ستة جياد.

