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كاظمة يعود غداً


يعود إلى البلاد غدا وفد نادي كاظمة قادما من العاصمة القطرية الدوحة بعد معسكر تدريبي اقيم استعدادا لاستئناف منافسات الدوري حيث يرتبط البرتقالي بمواجهة قوية مع الكويت السبت المقبل في البطولة. ويحصل لاعبو البرتقالي على راحة في يوم وصولهم على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد استعدادا للدوري.
وتغلب كاظمة الأول من امس على جيانغسو الصيني 4-1 خلال لقائهما الودي حيث احرز أهداف البرتقالي البرازيلي فانديرلي ومواطنه ليما وشبيب الخالدي.
من جهته، شارك المحترف السيراليوني محمد كمارا مع البرتقالي امام جيانغسو حيث دفع به الجهاز الفني بديلا وظهر بمستوى جيد خلال اللقاء. وتبحث ادارة البرتقالي عن مباراة ودية ختامية ليخوضها الفريق اليوم قبيل عودته الى البلاد.


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