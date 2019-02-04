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الجبري أشاد بإنجاز «الدراجات المائية»


أشاد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أمس بمتسابقي منتخب الدراجات المائية لاكتساحهم منصات التتويج ببطولة الامارات. وهنأ الوزير الجبري المنتخب على هذا الانجاز وبالمستوى الفني للمتسابقين معربا عن أمله بمواصلة المنتخب مسيرة البطولات والارقام في شتى المسابقات لرفع علم البلاد عاليا في المحافل الدولية. وكان المتسابق محمد الباز حقق المركز الاول بفئة جالس 1GP لكبار المحترفين ومحمد بوربيع المركز الثاني بنفس الفئة كما احرز كل من احمد الخضاري المركز الاول بفئة 4GP وشاهين رمضان المركز الاول بفئة 1.3GP وفارس رمضان المركز الاول بفئة 2.3GP.


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