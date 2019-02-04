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تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اختتم مساء أول من أمس مهرجان الكويت الدولي الثامن للجواد العربي 2019 (البطولة الدولية الثامنة) وذلك بمركز الجواد العربي في بيت العرب. وقد أناب سموه رعاه الله نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله في حضور المهرجان.

وقد كان في استقبال ممثل سموه رئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء حمد الرومي والسادة أعضاء مجلس الامناء. وبدأ المهرجان بالنشيد الوطني ثم بدأ عرض الخيول المشاركة في البطولة واستعراض النتائج من قبل لجنة التحكيم بعدها قام ممثل سموه بتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة.

واختتمت البطولة بتتويج الجياد الفائزة في مختلف الفئات وذلك في ميدان (بيت العرب) التابع لمركز الجواد العربي.

واعرب العبدالله في كلمته في حفل ختام البطولة عن تشرفه الكبير بتمثيل سمو الأمير لحضور هذه البطولة ضمن هذا المهرجان. واشاد بجهود رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمركز الجواد العربي (بيت العرب) الشيخة سارة الفهد الصباح وكل اعضاء اللجان العاملة ما اثمر نجاح البطولة مهنئا ملاك ومربي الخيل الفائزين في مسابقاتها.

ومن جانبها، تقدمت الشيخة سارة الصباح بجزيل الشكر والتقدير لمقام سمو الأمير لتفضل سموه برعاية المهرجان منذ انطلاقته قبل تسعة اعوام «ما كان له عظيم الاثر بنهوض بهذه الهواية وتحقيقها نجاحات متتالية».

وقالت الشيخة سارة في تصريح صحافي ان اقامة هذه المهرجانات الكبيرة انعكست ايجابا على تطور نوعية الخيل المشاركة لاسيما من المرابط الكويتية، مضيفة ان هذه البطولة ظهرت بمستوى عال في ظل تزايد طموح المربين الكويتيين والمشاركة المميزة للاشقاء الخليجيين والعرب.

ودعت الجمهور وكل محبي الخيل العربية الاصيلة للحضور والاستمتاع بمتابعة منافسات البطولة الثانية ضمن المهرجان وهي كأس الأمم الرابعة للخيل العربية المصرية والتي ستقام في 15 فبراير المقبل وتستمر يومين بمشاركة 158 جوادا.

واسفرت نتائج البطولة التي شهدت مشاركة 278 جوادا من داخل الكويت وخارجها تنافسوا في ست فئات عن فوز المهرة (باليرينا) لمربط الدانات بالمركز الأول في مسابقة اجمل فلوة لعمر (سنة فما اقل) في حين احرز المهر (رينيو دي مار) لمربط الدانات ايضا لقب مسابقة اجمل فلو المخصصة لنفس العمر. وفي مسابقة اجمل مهرة (عمر سنتين الى 3 سنوات) فازت المهرة (دي شوف) لمالكها عبدالعزيز الشريعان بالمركز الاول بينما احرز الجواد (عمار) العائد لمحمد البطي المركز الاول في مسابقة اجمل مهر (عمر سنتين الى 3 سنوات). وفي فئة الافراس (اربع سنوات فأكثر) توجت الفرسة (ايجانا. او. اس) لمربط المي بلقب الاجمل بينما فاز الجواد (اج. ا. انجلو) لمربط المي ايضا في مسابقة اجمل فحل (اربع سنوات فأكثر).

