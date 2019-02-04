دوليه

الحق التعاون الخسارة الثالثة بالنصر عندما تغلب عليه 3-1 أول من أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي.

وسجل للتعاون البرازيلي نيلدو بيترولينا (17) والكاميروني لياندر تاوامبا (33 من ركلة جزاء) وهيلدون أوغوستو من الرأس الاخضر (77 من ركلة جزاء) وللنصر البرازيلي جوليانو دي باولا (40). ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، في حين بقي النصر ثانيا برصيد 37 نقطة.

وجاء الشوط الأول سريعا من الفريقين وتمكن التعاون من افتتاح التسجيل إثر كرة انطلق بها نيلدو بيترولينا على الطرف الأيسر قبل أن يرسلها قوية على يسار الحارس الأسترالي براد جونز (17).

ولاحت فرصة ثمينة للنصر لتعديل النتيجة ولكن كرة المغربي نورالدين أمرابط الذي تجاوز الحارس وسدد في المرمى الخالي، حولها المدافع طلال عبسي لركنية قبل ولوجها الشباك (22).

وحصل التعاون على ركلة جزاء نفذها لياندر تاوامبا قوية على يمين براد جونز (33)، ثم قلص النصر الفارق إثر كرة لعبها فهد الجميعة لجوليانو دي باولا الذي لم يتوان عن إيداعها المرمى (40). وفي الشوط الثاني، اندفع النصر للهجوم بحثا عن التعادل وتهيأت فرصة أمام البديل راكان الشملان لكن كرته القوية علت العارضة (55)، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية نفذها هيلدون أوغوستو على يمين براد جونز (77). واستعاد القادسية توازنه إثر فوزه على الفيحاء 2-0 سجلهما هارون كمارا (67) والبرازيلي إلتون جوزيه (70). وتقدم القادسية للمركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما بقي الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة. وانتزع الأهلي فوزاً صعباً على حساب الباطن بنتيجة 2-1. سجل هدفي الأهلي سلمان المؤشر (30) وعبدالفتاح عسيري (54)، وللباطن البرازيلي جوناثان بينتيس (41).ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

