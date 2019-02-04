دوليه

مني النادي الإفريقي التونسي بهزيمة نكراء خارج ملعبه أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، هي الأكبر في تاريخ دور المجموعات، قوامها ثمانية أهداف نظيفة الأول من أمس في الجولة الثالثة من دوري المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، فيما تعادل الترجي التونسي حامل اللقب وفاز الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب.

وبعد أن خسر كل منهما مباراته في المجموعة الثالثة مع النادي الرياضي القسنطيني الجزائري وشطبت نتيجته مع الإسماعيلي المصري الذي استبعد من المسابقة بسبب شغب جماهيره، دخل مازيمبي، الفائز باللقب خمس مرات، والإفريقي الى مواجهتهما وهما دون أي نقطة وبفارق 6 عن منافسهما الجزائري المتصدر.

ولم يمنح مازيمبي ضيفه الإفريقي أي فرصة لالتقاط أنفاسه وحسم اللقاء في شوطه الأول بعدما أنهاه متقدما 4-0، ثم أضاف أربعة أهداف أخرى في الثاني، ملحقا بضيفه التونسي هزيمة تاريخية ساهم بها كيفن مونديكو وجاكسون موليكا وتريزور مبوتو مابي بعد أن سجل كل منهما ثنائية.

وأصبح مازيمبي صاحب أكبر فوز في تاريخ دور المجموعات، متفوقا على أسيك أبيدجان العاجي حين تغلب قبل 18 عاما على بلوزداد الجزائري 7-0، فيما لا يزال الرقم القياسي لأكبر فوز في جميع الأدوار مسجلا باسم الدفاع الحسني الجديدي المغربي الذي تغلب الموسم الماضي على بنفيكا من غينيا بيساو 10-0 في الدور التمهيدي.

وفي المجموعة الأولى، عاد الوداد البيضاوي المغربي، بطل النسخة قبل الماضية، من ملعب لوبي ستارز النيجيري بفوزه الثاني، وذلك بفضل محمد ناهيري الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

واستعاد الوداد صدارة المجموعة بست نقاط وبفارق الأهداف عن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي فاز الجمعة على أسيك أبيدجان العاجي 3-1 بعد أن تغلب في الجولة الماضية على الفريق المغربي 2-1.

وفي المجموعة ذاتها، عاد هورويا الغيني بفوزه الأول من ملعب بلاتينيوم الزيمبابوي بتغلبه عليه 1-0 بركلة جزاء سجلها حميد اوسوكو أوائل الشوط الثاني.

وفي المجموعة الرابعة، قسا الاهلي المصري، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8)، على ضيفه سيمبا التنزاني باكتساحه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها في الشوط الأول عمرو السولية (3) وعلى معلول (23) والنيجيري جونيور اجايي (31) وكريم وليد «نيدفيد» (34 و40).وفي المجموعة ذاتها، خرج شبيبة الساورة الجزائري الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، بنقطته الثانية وذلك بادراكه التعادل 2-2 أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي وصيف بطل مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الموسم الماضي بهدف في الدقيقة 88. وبهاتين النتيجتين، تصدر الأهلي المجموعة وحيدا بسبع نقاط، مقابل أربع لفيتا، فيما أصبح رصيد شبيبة الساورة نقطتين في ذيل الترتيب بينما تجمد رصيد سيمبا عند ثلاث.

