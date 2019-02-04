دوليه

أكد الأوروغوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي المصري أن فريقه لعب بشكل جيد في الشوط الأول أمام سيمبا التنزاني ونجح في تسجيل خمسة أهداف، مما سمح للجهاز الفني بتغيير بعض اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء ومنح فرصة لآخرين خاصة العائدين من الإصابة. وقال لاسارتي في تصريحات صحافية عقب المباراة إن النتيجة ساعدت على تقديم مستوى جيد وأداء ممتع؛ لأن الهدف المبكر أربك حسابات المنافس وفتح المباراة، وجعل الأهلي يخرج بالمطلوب من المباراة لكن البطولة لم تنته بعد؛ لأن هناك العديد من المباريات المهمة. واختتم لاسارتي تصريحاته أنه كان مهما بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين عدم بذل مجهود كبير في المباراة وادخار هذا المجهود للمباريات المقبلة وكذلك استبدال أصحاب البطاقات الصفراء للحفاظ على اللاعبين.

