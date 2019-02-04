دوليه

بعد أيام من تحطيمه رقم أفضل هداف عربي في تاريخ كأس آسيا تتجه الأنظار مجددا الى علي مبخوت الساعي لتسجيل رقم محلي جديد عندما يفتتح فريقه الجزيرة الوصيف اليوم دور الإياب في الدوري الإماراتي بمواجهة شباب الأهلي الرابع في قمة المرحلة الرابعة عشرة.

وتعود الحياة الى الدوري الإماراتي من جديد بعد توقف دام 52 يوما بسبب مشاركة منتخب الإمارات في كأس آسيا 2019 التي اختتمت في الأول من فبراير وأحرزت قطر لقبها بفوزها في النهائي على اليابان 3-1.

ورغم حالة الاحباط التي يعاني منها مبخوت بعد خروج الإمارات من نصف النهائي بالخسارة أمام قطر برباعية نظيفة،إلا ان مهاجم الجزيرة مطالب بتجاوز ذلك أمام شباب الأهلي وتسجيل رقم جديد في الدوري كما فعل في البطولة القارية.

وسجل مبخوت (29 عاما) أربعة أهداف في نسخة 2019 ليرفع رصيده في كأس آسيا الى تسعة (سجل خمسة أهداف في 2015)، ويصبح مع مهاجم قطر المعز علي أفضل هدافين عربيين في تاريخ البطولة، بفارق هدف عن الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود.

ومع عودته الى المنافسات المحلية، فان مبخوت متصدر ترتيب هدافي الدوري حاليا برصيد 15 هدفا وصاحب 128 هدفا منذ مشاركته مع الجزيرة عام 2009، أصبح بحاجة الى هدف وحيد لمعادلة رقم نجم القرن في الإمارات ومهاجم الشعب السابق عدنان الطلياني ثالث أفضل هداف في تاريخ البطولة.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة المتصدر، لكن مهمته لن تكون سهلة امام شباب الاهلي (25 نقطة) والساعي للعودة بقوة الى المنافسة على اللقب. ويلعب اليوم أيضاً دبا الفجيرة مع الوصل، وعجمان مع النصر، وبني ياس مع الفجيرة.

