دوليه

أعلن نادي الرائد السعودي عن تعاقده مع اللاعب خالد الغامدي حتى نهاية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة قادماً من النصر. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «أنهى رئيس نادي الرائد فهد المطوع اليوم إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي بالإعارة من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي وتمنى المطوع التوفيق للاعب مع زملاءه اللاعبين وأن يكون اضافة مميزة للفريق باذن الله». ومن جانبه، أشاد المطوع بإدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم بعد تسهيل إجراءات انتقال خالد الغامدي للفريق، وحسن تعاونهم مقدماً شكره لهم على تعاملهم الراقي أثناء المفاوضات.