دوليه

استبعد مجلس إدارة اتحاد الكرة فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز في ظل الأزمة المشتعلة بين ثلاثي القمة الزمالك وبيراميدز والأهلي حول المؤجلات.

وشدد المجلس عقب اجتماعه المطول أول من أمس على ضرورة استكمال الدوري المحلى على أن يتم البحث عن حلول توافقية مع جميع الأطراف ترضي الجميع.

ويأتي ذلك لتفادي الخسارة المادية الكبيرة التي ستلحق بجميع الأندية التي تعاقدت بمئات الملايين من الجنيهات مع العديد من اللاعبين والمدربين إلى جانب حرمان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري من متابعة العناصر المحلية قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يتناقش اتحاد الكرة مع الأندية في اجتماعه بعد غد الأربعاء حول الحلول المطروحة لحل أزمة المباريات المؤجلة وإغلاق بعض الملاعب لتجهيزيها لأمم أفريقيا.

