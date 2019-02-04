دفتر أحوال

سيطرت فرق الاطفاء على حريق اندلع فجر أمس بـ4 سيارات متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة خيطان وذلك خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

وكان بلاغ ورد فجر أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في عدد من السيارات في منطقة خيطان، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الفروانية لموقع الحريق، حيث تبين بأن النار اندلعت بـ4 سيارات متوقفة في ساحة ترابية، فتمت محاصرة النار حتى لا تمتد الى السيارات الأخرى واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات. ومن جانبه أكد مصدر اطفائي ان تحقيقاً فتح لمعرفة اسباب الحريق وابلاغ رجال الادلة الجنائية.

