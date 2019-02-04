دفتر أحوال

ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على امام مسجد في مدينة صباح الأحمد مصري الجنسية يقوم بممارسة السحر والشعوذة مقابل مبلغ مالي.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني بأنه بعد ورود الشكاوى والبلاغات لرجال المباحث الجنائية تفيد بأن امام مسجد في مدينة صباح الأحمد السكنية يمارس السحر والشعوذة وقراءة الرقية على النساء والرجال في سكن المسجد مقابل مبلغ مالي، تم البحث والتحري حيث تبين بأن امام المسجد مصري الجنسية وانه يمارس قراءة الرقية على النساء والرجال في سكن الامام، وعليه تمت مداهمة مسكنه وضبطه وخلال التحقيق اعترف بما نسب له فتمت احالته الى جهة الاختصاص.

