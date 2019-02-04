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«الداخلية»: لا صحة عن إعفاء المخالفين من دفع الغرامات


ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لخبر تضمن ان هناك اعفاء لمخالفي الإقامة من دفع غرامات من يوم 29/1 الى 24/2/2019م.
اذ توضح الإدارة أن هذا الخبر عار عن الصحة ويفتقد الى المصداقية وتؤكد الإدارة أنه قبل تفعيل أي قرار تسبقه حملة إعلامية توعوية قبل تطبيقه.
وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في ما تنشره من أخبار مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للرد على أي تساؤل أو استفسار يتعلق بالشأن الأمني.


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