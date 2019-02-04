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قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حكم البراءة لمواطنتين موظفتين في المرور و79 وافداً ووافدة من تزوير رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.

وكانت محكمة الجنايات والاستئناف قد اصدرتا احكامهما ببراءة مواطنتين موظفتين في الادارة العامة للمرور و79 وافداً ووافدة من تهمة تزوير رخص المرور مقابل مبالغ مالية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمتين الاولى والثانية بصفتهما في حكم الموظف العام في خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية قبلتا لنفسيهما على سبيل الرشوة المبالغ المالية من المتهمين الثالث والرابع والخامس واخر مجهول لاداء عمل من اعمال وظيفتهما هو استخراج رخص القيادة موضوع التهمة الاولى (ب) للمتهمين من السادس حتى الواحد والثمانين حال كونهما المختصتين باستخراجها رغم عدم انطباق الشروط القانونية المنصوص عليها عليهم ودون اتباع الاجراءات الخاصة باختبار القيادة والفحص الطبي، وارتكبتا تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة وهي بيانات جهاز الحاسب الالي الخاص بوزارة الداخلية ورخص القيادة، كما اسندت النيابة للمتهمة الاولى تهمة اختلاس اوراق وطوابع تجديد رخص القيادة بمقدار 45 دينارا. واسندت النيابة للمتهمات الثالثة والرابعة والخامسة بانهن توسطن لدى المتهمتين الاولى والثانية في جريمة الرشوة.

