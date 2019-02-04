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«البلدية» تستنكر محاولة دهس مفتشيها في الجهراء

فايز الزعل
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الإثنين 04 فبراير 2019

استنكرت بلدية الكويت محاولة الدهس التي تعرض لها مفتشو مراقبة اشغال الطريق بمحافظة الجهراء أمس خلال أداء عملهم الرسمي.
واكد مدير نظافة الجهراء فهد القريفة انه خلال قيام مفتشي الإدارة بحملة لرفع البقالات المتنقلة غير المرخصة حاول احد أصحاب البقالات دهسهم، فتم تحويله الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية.
وأكد مصدر لـ«النهار» ان البلدية شنت حملة تفتيش على البقالات المتنقلة في بر الصبية، وان احدى الدوريات كانت ترافقها حيث تمكنت من القبض على سائق جيب «سفاري» كان يحاول دهس المفتشين.
واشاد بدعم قيادات البلدية الذين تواصلوا معهم للاطمئنان على صحتهم، كما اثنى على دور وزارة الداخلية وحمايتها موظفي البلدية، مؤكدا ان الساتر الترابي «الروف» هو من انقذ موظفي الحملة من الدهس.


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