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مغامرات الفضاء الآن على هاتفك


بشرى لعشاق افلام ومسلسلات الخيال العلمي «ستار تريك».. اصبحت الفرصة متاحة امامكم الآن لتصبحوا من قادة اساطيل السفن الفضائية على هواتفكم.
فقد اطلقت شركة «سي بي اس انترأكتيف» تطبيقا لنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي او اس»، حيث يستطيع مستخدمو لعبة «ستار تريك فليت كوماند» من خلالهما استكشاف الكون كقادة للأساطيل.
وتستند فرضية اللعبة الى أن المجرة على شفا حرب ويمكن لمستخدمي اللعبة البدء بقاعدة صغيرة، حيث يمكنهم البدء في جمع الموارد لبناء اسطولهم. وبعد عدد قليل من الرحلات الى الأنظمة المختلفة حول المجرة، يمكنك ان تدرك كم ان هذه اللعبة كبيرة حقا.
ففي كل مكان تنظر فيه، هناك شيء يمكنك اكتشافه او مهمة يمكنك خوضها او كائنات جديدة قد تكون حليفا او تهديدا محتملا لك.


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