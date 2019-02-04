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يعتقد كثيرون ان الانفلونزا مجرد مرض عابر، فيكتفون بتناول المسكنات داخل البيت ثم ينسون الأمر، لكن هذا الاضطراب الصحي يعرض صحة الانسان لاضطرابات خطيرة وطويلة الأمد، لدرجة قد تسبب الوفاة.

وبحسب دراسة اجريت في جامعة كولومبيا في نيويورك، فان الانفلونزا تزيد فرص الاصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 40 في المئة، ويظل هذا الخطر قائما حتى عام كامل من التعرض للنزلة.

ولم ينجح الباحثون بعد في تحديد السبب الذي يجعل الانفلونزا ذات تبعات خطيرة من هذا القبيل، لكنهم رجحوا ان يكون الأمر ناجما عن بعض الالتهابات الداخلية التي يسببها المرض.

وتؤكد هذه الدراسة قيمة تناول علاجات ولقاحات الانفلونزا، ولا سيما ان الشفاء من المرض في غضون ايام قليلة لا يعني نهاية المتاعب الصحية.

ومن المعروف في الوسط الطبي ان الانفلونزا التي ترتبط اكثر بشهور الشتاء، يمكن ان تؤدي الى مضاعفات خطيرة وقاتلة مثل الالتهاب الرئوي وتعفن الدم وأمراض القلب.

واعتمدت الدراسة التي اشرفت عليها الباحثة ايميليا بويم، على عينة ضخمة تضم 30 الفا و912 شخصا ممن دخلوا الى المستشفى، جراء اصابتهم بسكتات دماغية وجلطات.

ورصد الباحثون السجل الطبي للمرضى خلال العامين السابقين، وأظهرت النتائج ان الأشخاص الذين ادخلوا المستشفى بسبب الانفلونزا خلال الأيام الـ15 السابقة، كانوا اكثر عرضة للاصابة بالسكتة بنسبة 40 في المئة.

