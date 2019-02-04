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اذا كنت ممن لا يستيقظون في ساعة مبكرة من الصباح، فانك تخلف الموعد مع فوائد صحية جمة، ولذلك، ينصح الخبراء بتغيير هذه العادة فورا. وبحسب ما نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، فان السعادة من الفوائد الخمس الكبرى للاستيقاظ مبكرا، وأظهرت دراسة من جامعة «ايكستر» البريطانية ان من يستفيقون باكرا تقل عرضتهم للاصابة بالاكتئاب مقارنة بغيرهم. وعزت الدراسة هذه النتائج الى المشاكل التي يعانيها من يسهرون، خلال فترة النهار، سواء تعلق الأمر بالعمل او باقي الأنشطة الأخرى.

أما الفائدة الثانية، فهي ان من يستيقظ مبكرا يكون اكثر انتاجية في عمله، اذ كشفت دراسة من جامعة تكساس الأميركية ان الطلبة الذين يحضرون دروسهم في الصباح حصلوا على نقاط اعلى مقارنة بزملائهم الذين يتابعون دراستهم في المساء. وفي 2018، ذكرت دراسة من جامعة بريستول، ان من يستيقظون مبكرا، تقل عرضتهم للاصابة بمرض سرطان الثدي، واعتمد البحث الطبي على 341 من عينات الحمض النووي وسلوك الأشخاص في النوم. وأوردت دراسة اجريت في جامعة هايدلبرغ الألمانية، ان الاستيقاظ المبكر يقوي شخصية الانسان فيجعلها اكثر تعاونا ومثابرة ووعيا.

