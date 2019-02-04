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طور فريق من الباحثين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة قرصا الكترونيا مصنوعا من مادة رخوة تشبه الجيلي، ما ان يبتلعه المريض ويصل الى المعدة، حتى ينتفخ ليصل الى حجم كرة تنس الطاولة، ويبقى في الداخل لفترة طويلة لمراقبة اضطرابات الجهاز الهضمي. ويحتوي القرص الالكتروني على وحدة استشعار يمكنها قياس درجة حرارة المعدة لمدة ثلاثين يوما بشكل متواصل، واذا ما استدعت الحاجة اخراج القرص من معدة المريض، فانه يشرب سائلا يحتوي على مادة الكالسيوم، ما يؤدي الى انكماش القرص الى حجمه الأصلي، وهو ما يسمح بمروره بسهولة الى خارج الجسم.

ويتكون القرص الالكتروني من خليط من الهيدروجيل والبوليمارات والمياه، مما يتيح له تغيير حجمه بسهولة داخل بطن المريض، ويكسبه قدرة على تحمل البيئة الحمضية داخل المعدة. ونقل الموقع الالكتروني «فيز دوت اورج» المتخصص في الابحاث العلمية عن الباحث شوان هي تشاو، استاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، قوله ان الهدف من هذه الدراسة هو «ابتكار قرص ذكي يمكن ابتلاعه ويبقى داخل المعدة لفترة طويلة من الوقت تصل الى شهر لمتابعة الحالة الصحية للمريض».

وأكد فريق الدراسة ان القرص الالكتروني الذي ابتكروه يتميز بصلابة بالغة، حيث تم اختباره آلاف المرات بالضغط عليه، وكذلك تم تعريضه لقوى تفوق ما قد يتعرض له جراء الانقباضات التقليدية داخل المعدة. وأضاف الباحث ان «المعدة تقوم بآلاف الى ملايين الانقباضات لطحن الغذاء داخلها، ولقد اكتشفنا انه حتى في حالة حدوث قطع صغير في الغلاف المحيط بالقرص، فان هذا القطع لن يتسع او يتمزق في حالة الضغط عليه وتعرضه لعمليات شد وجذب لآلاف المرات».

