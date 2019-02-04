سبيكه ناصر أحمد العصفور 53 عاماً شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، ت:99944024 النساء: صباح السالم، ق6، ش1، ج1، م45

عبداللطيف محمد إبراهيم الخليفي 61 عاماً شيع، الرجال: الخالدية، ق2، شارع محمد صالح المهيني 27، م6، ت: 99055435، النساء: قرطبة، ق4، الشارع الأول، م91، ت: 99411991

نهى محمود حسن عاشور، أرملة مطر سعيد المطر 67 عاماً شيعت، الرجال: الروضة، ق2، شارع علي سليمان بوكحيل (صالة دسمان)، ت: 51111345-97446860، النساء: الصليبخات، ق2، شارع 107، م46، ج9، ت: 24879211-50883331

عبدالله حمد يحيى اليحيى 71 عاماً شيع، الرجال: مشرف، ق4، الشارع السادس، ج2، م8، ت: 99917788، النساء: مشرف، ق4، الشارع السابع، م17، ت: 99782178

محمد صقر فرج الحجرف 67 عاماً شيع، الرجال: كيفان، ق1، ش14، م14، ت: 97572662، النساء: جابر الأحمد، ق6، ش610، م741

سعيد شبيب عتوان الرشيدي 69 عاماً شيع، الرجال والنساء: الرابية، ق3، ش32، م13، ت: 65100015-96968289

عائشة حمد عبيد أبو لبقة، زوجة خلف سدحان أبو لبقة 60 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم بمقبرة صبحان، القصور، ق1، ش50، م35، ت: 99292900

إنا لله وإنا إليه راجعون