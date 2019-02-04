loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


سبيكه ناصر أحمد العصفور 53 عاماً شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، ت:99944024 النساء: صباح السالم، ق6، ش1، ج1، م45
عبداللطيف محمد إبراهيم الخليفي 61 عاماً شيع، الرجال: الخالدية، ق2، شارع محمد صالح المهيني 27، م6، ت: 99055435، النساء: قرطبة، ق4، الشارع الأول، م91، ت: 99411991
نهى محمود حسن عاشور، أرملة مطر سعيد المطر 67 عاماً شيعت، الرجال: الروضة، ق2، شارع علي سليمان بوكحيل (صالة دسمان)، ت: 51111345-97446860، النساء: الصليبخات، ق2، شارع 107، م46، ج9، ت: 24879211-50883331
عبدالله حمد يحيى اليحيى 71 عاماً شيع، الرجال: مشرف، ق4، الشارع السادس، ج2، م8، ت: 99917788، النساء: مشرف، ق4، الشارع السابع، م17، ت: 99782178
محمد صقر فرج الحجرف 67 عاماً شيع، الرجال: كيفان، ق1، ش14، م14، ت: 97572662، النساء: جابر الأحمد، ق6، ش610، م741
سعيد شبيب عتوان الرشيدي 69 عاماً شيع، الرجال والنساء: الرابية، ق3، ش32، م13، ت: 65100015-96968289
عائشة حمد عبيد أبو لبقة، زوجة خلف سدحان أبو لبقة 60 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم بمقبرة صبحان، القصور، ق1، ش50، م35، ت: 99292900
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة