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مال وأعمال

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«مدينة الأعمال» اشترت عقاراً تجارياً بـ 11.8 مليون دينار


قامت مدينة الأعمال الكويتية العقارية بشراء عقار تجاري، بقيمة 11.8 مليون دينار (39.9 مليون دولار)، وذلك عن طريق توقيع عقد تسهيلات ائتمانية كإجارة لمدة 5 سنوات مع بنك محلي بـ8.3 ملايين دينار (27.4 مليون دولار). وحسب بيان مدينة الأعمال للبورصة، أمس فإن هامش ربح عقد التسهيلات الائتمانية بلغ 1% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن عنه في البنك المركزي. وأشار البيان إلى أنه تم سداد دفعة نقدية مقدماً بقيمة 3.5 ملايين دينار، منوهاً بأن الاستثمار يأتي ضمن التوسعات الاستراتيجية للشركة. وتابع، الاستثمار سيصنف ضمن أصول الشركة كعقارات استثمارية، وعليه سترتفع الاستثمارات العقارية في الشركة بقيمة 11.8 مليون دينار، بالتزامن مع تراجع النقد والنقد المعادل بـ3.50 ملايين دينار.
وأوضحت الشركة أنه من المتوقع ارتفاع التزاماتها بقيمة 8.30 ملايين دينار، مع الإشارة إلى أن تلك الإجراءات ستظهر في البيانات المالية للشركة بالربع الأول من 2019.


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