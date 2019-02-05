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مال وأعمال

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«صندوق المشروعات» لإضافة حاضنات الأعمال

رانيا وهبه
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الثلاثاء 05 فبراير 2019

أفادت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكف على دراسة عدد من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال لاعتمادها خلال 2019 وضمها إلى الحاضنات المعتمدة داخل الصندوق الوطني قبل نهاية حلول العام الحالي.
علما أن هناك 3 حاضنات عامة معتمدة حاليا حتى الآن تقدم برامج احتضان متخصصة في التكنولوجيا والزراعة، وتم اعتماد أول حاضنة أعمال وهي حاضنة الأعمال كيوبيكال سيرفس في فبراير 2017، وحاضنة ارادا للأعمال في يناير 2018 من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني وكيوبتر في يونيو 2018. وتأتي إنشاء حاضنات الإعمال من اجل مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قد تتعرض الى الکثير من المشكلات  آهمها، نقص في مصادر المعلومات، صعوبة في التمويل، ضعف في الخبرة في إدارة الإعمال، ضعف في التسويق وعدم وجود برامج متكاملة لدعم هذه المشاريع.


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